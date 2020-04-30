***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.04.2020 15:45
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Şirketimizin ilişkili taraflarından Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazla bir orana ulaşması öngörüldüğünden hazırlanan işbu raporda Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Saygılarımızla,
MENDERES TEKSTİL SAN VE TİC.A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841590
BIST
15:36100.885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -709,88
|Açılış
|: 101.996
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|Önceki Kapanış
|: 101.595
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102.328
En Düşük
100.671
15:366,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9903
En Düşük
6,9408
15:367,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6076
En Düşük
7,5375
15:36384,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 384,74
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.709.740
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|23.726.063
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.312.175
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.332.130
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.315.992
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.438.496
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.589.117
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|1.042.452.761
|% -0,36
|
|THYAO
|10,67
|477.587.919
|% 0,47
|
|ASELS
|27,22
|429.049.338
|% -0,66
|
|PETKM
|3,58
|387.752.502
|% -0,56
|
|AFYON
|2,62
|331.126.250
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|331.126.250
|% 3,15
|
|GARAN
|8,38
|1.042.452.761
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,07
|118.639.868
|% -0,93
|
|PETKM
|3,58
|387.752.502
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7132
|8,7569
|% 0,84
|
|Frank
|7,1621
|7,2053
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,55
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,50
|
|Tam
|2.534
|2.589
|14,80
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|2,25
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15:50SALIX
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 602 adet işlem
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15:49SMART
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 075, 980 adet işlem