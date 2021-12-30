***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.12.2021 15:16
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987128
BIST
17:481.866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -29,39
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
17:4813,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,4945
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
17:4814,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,5395
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
17:48761,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 26,40
|Açılış
|: 763,28
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PRKAB
|57,20
|130.354.439
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.760.299
|% 9,99
|
|PSDTC
|27,82
|41.633.336
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|41.633.336
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.789.106
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.602.754
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|87.545.221
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.526.469
|% -9,95
|
|TACTR
|34,98
|1.284.922
|% -9,14
|
|GARAN
|11,50
|2.549.093.594
|% 0,52
|
|EREGL
|28,26
|2.185.920.469
|% -3,48
|
|SASA
|53,90
|1.686.382.524
|% 1,03
|
|THYAO
|20,30
|1.541.439.387
|% -3,70
|
|SISE
|13,50
|1.261.404.056
|% -2,53
|
|YKBNK
|3,48
|790.403.688
|% 0,58
|
|GARAN
|11,50
|2.549.093.594
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,19
|380.215.643
|% -0,45
|
|ODAS
|1,34
|144.334.007
|% 0,75
|
|DOHOL
|2,78
|295.394.942
|% -1,42
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0424
|13,1537
|% 3,91
|
|Euro
|14,8047
|14,9266
|% 3,75
|
|Sterlin
|17,6474
|17,7359
|% 3,65
|
|Frank
|14,2812
|14,3672
|% 3,54
|
|Riyal
|3,4799
|3,4974
|% 3,48
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,27
|
|Altın Gr.
|761
|761
|26,15
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|0,42
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,28
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında