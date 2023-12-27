***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.12.2023 15:14
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş..'nin 27.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A- (tr)" seviyesinden "A (tr)" seviyesine yükselmiş ve stabil görünüm korunmuştur. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J2 (tr)" seviyesinden "J1 (tr)" seviyesine yükselmiş ve stabil görünüm korunmuştur. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229690
BIST
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15:577.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 40,52
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.344
15:5729,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5732,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2196
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:571.953,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.953,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4002
|29,4050
|% 0,45
|
|Euro
|32,5509
|32,5594
|% 0,68
|
|Sterlin
|37,3294
|37,5166
|% 0,99
|
|Frank
|34,3074
|34,5140
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|