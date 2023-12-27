***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş..'nin 27.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A- (tr)" seviyesinden "A (tr)" seviyesine yükselmiş ve stabil görünüm korunmuştur. Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J2 (tr)" seviyesinden "J1 (tr)" seviyesine yükselmiş ve stabil görünüm korunmuştur. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229690BIST