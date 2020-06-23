***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.06.2020 15:52
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2611 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852490
BIST
16:21116.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 865,57
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:216,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:217,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:21389,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,99
|Açılış
|: 389,28
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,29
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.602.227
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.780
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.766.049
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|113.234.306
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.533.976
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|919.820.022
|% 1,46
|
|GARAN
|8,51
|640.775.436
|% -0,12
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|SKBNK
|1,42
|554.050.882
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|ODAS
|2,17
|599.391.245
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,97
|434.674.257
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5349
|8,5777
|% 0,29
|
|Frank
|7,2341
|7,2777
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.761
|5,33
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.529
|6,30
|
|Tam
|2.582
|2.593
|6,50
|
|Yarım
|1.258
|1.269
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,46
|