***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.02.2024 15:03
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 15.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23923 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8 inci maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249765
BIST
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16:509.263
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 190,72
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5030,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5033,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2037
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:501.979,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:50
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.488.527
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.884.149
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,68
|131.585.061
|% -7,22
|
|MARBL
|24,02
|529.983.125
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,60
|186.719.436
|% -6,16
|
|UFUK
|156,90
|10.748.901
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.460.417
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.609.706.720
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|GUBRF
|217,80
|8.774.143.905
|% 5,83
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|EREGL
|47,10
|5.373.136.123
|% 1,07
|
|EKGYO
|10,52
|2.884.212.814
|% 1,15
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.016.043.047
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.043.220.405
|% 1,72
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7364
|30,7399
|% -0,01
|
|Euro
|33,1941
|33,2175
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,5132
|38,7064
|% 0,02
|
|Frank
|34,7543
|34,9637
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1718
|8,2128
|% -0,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|897,89
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,53
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,90
|2.002,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
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