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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 08:17
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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22.03.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 23.03.2020 tarihi itibariyle fabrikamızın 1 hafta süreyle üretime ara verdiğini, çalışanlarımızın bu süre zarfında yıllık izinlerine mahsuben ücretli izinli sayılacaklarını, idari birimlerde çalışanların ihtiyaca göre asgari personel sayısıyla çalışacaklarını ve dönüşümlü olarak işe geleceklerini bildirmiştik. Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen ve resmi makamlarca önerilen tedbirler alınarak söz konusu özel durum açıklamamızda belirttiğimiz tarihte (30.03.2020) üretime başlanmıştır.    Ancak, 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle daha düşük kapasite ile çalışarak "Kısa Çalışma" yapılmasına karar verilmiştir. İşbu konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapılmış olup 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle(30.06.2020 tarihine kadar) kısa çalışma modeline geçilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833706


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