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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 13:34
GÜNCEL HABERLER



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"İzmir ili, Aliağa ve Bergama ilçelerinde kurulumu planlanmış olan, 24.10.2019 tarihinde 1 adet rüzgar türbininin işletmeye alınması ile kısmi işletmeye geçen EÜ/3634-16/2205 EPDK lisans nolu 22,5 MWm/20 MWe kurulu güçteki Akça Rüzgar Enerji Santralımızla ilgili olarak , diğer 4 adet rüzgar türbini-generatör grubu  ( her biri 
4,5MWm) ve yardımcı tesislerin yapım işleri tamamlanmış olup, 21.05.2020 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ ve EÜAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyeti tarafından yapılan gerekli test ve tetkiklerin başarı ile neticelenmesi sonrasında tam kapasite işletmeye geçilerek elektrik üretimine başlamıştır. 
  Akça RES tesisimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olması temenni ederiz."   Kamuoyuna saygı ile duyurulur.   Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846871


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