***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMenderes Tekstil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan sağlık ürünleri ihtiyacına yönelik olarak bir süredir yaptığı Ür-Ge çalışmaları olumlu sonuçlar verdi.Şirketimiz sağlıklı sektörü için antiviral - antibakteriyel, su-yağ itici ve leke tutmayan özel kumaş ile yüksek standartlı önlük, tulum gibi hijyenik ürünler üretmeye başladı.Bu ürün gamında ilk etapta 10 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilecek olup mevcut kapasite durumu ve gelen talebe göre önümüzdeki dönemlerde bu ürünlerin ihracatı artabilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848988BIST