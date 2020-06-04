***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 11:42
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Menderes Tekstil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan sağlık ürünleri ihtiyacına yönelik olarak bir süredir yaptığı Ür-Ge çalışmaları olumlu sonuçlar verdi.
Şirketimiz sağlıklı sektörü için antiviral - antibakteriyel, su-yağ itici ve leke tutmayan özel kumaş ile yüksek standartlı önlük, tulum gibi hijyenik ürünler üretmeye başladı.
Bu ürün gamında ilk etapta 10 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilecek olup mevcut kapasite durumu ve gelen talebe göre önümüzdeki dönemlerde bu ürünlerin ihracatı artabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848988
BIST
12:34109.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 272,77
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:346,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:347,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:34371,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,49
|Açılış
|: 371,44
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.325.575
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.048.369
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.793.025
|% -9,95
|
|THYAO
|12,61
|578.503.519
|% 0,64
|
|PETKM
|3,76
|488.577.566
|% 2,45
|
|GARAN
|8,18
|439.338.673
|% -0,49
|
|ASELS
|31,42
|269.392.028
|% -1,07
|
|GSRAY
|3,49
|243.728.564
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,64
|224.670.372
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|488.577.566
|% 2,45
|
|TSKB
|1,16
|126.240.621
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,33
|121.454.963
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|204.325.575
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4453
|8,4876
|% -0,04
|
|Frank
|7,0261
|7,0684
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,59
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,50
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,00
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,61
|