***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/12/2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.Projenin Kasım (2020) ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.Proje'den sağlanacak kaynak Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacak olup gayrimenkullerin satılması ve/veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelir Grup'un konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876568BIST