***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 17:59
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.
Projenin Kasım (2020) ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Proje'den sağlanacak kaynak Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacak olup gayrimenkullerin satılması ve/veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelir Grup'un konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876568
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0688
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,72
|Açılış
|: 458,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.592,80
|7.318.182
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6271
|7,6329
|% -0,88
|
|Euro
|8,8972
|8,9073
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6922
|9,7408
|% -0,85
|
|Frank
|8,2062
|8,2556
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP