***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 17:27
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/11/2020 tarihli kararında özetle - Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına, - Söz konusu alımlara ilişkin pay bedellerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanacak olan değerleme raporlarına göre belirlenmesine, - Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) gerekli izinlerin alınmasına, karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgileriniz sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888710
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
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|Önceki Kapanış
|: 1.291
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1.310
En Düşük
1.291
18:057,7231
En Yüksek
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|: 0,56%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1445
En Yüksek
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|: 0,63%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7145
|7,7231
|% 0,56
|
|Euro
|9,1322
|9,1445
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1428
|10,1936
|% 0,39
|
|Frank
|8,4201
|8,4708
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0506
|2,0608
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
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17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem