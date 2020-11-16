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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 17:27
GÜNCEL HABERLER



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/11/2020 tarihli kararında özetle -             Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına,  -             Söz konusu alımlara ilişkin pay bedellerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanacak olan değerleme raporlarına göre belirlenmesine, -             Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) gerekli izinlerin alınmasına, karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgileriniz sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888710


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Altın Gr. 469 469 2,49  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
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Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,02  
B. Petrol 44,41 44,41 1,63  
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