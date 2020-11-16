***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/11/2020 tarihli kararında özetle - Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına, - Söz konusu alımlara ilişkin pay bedellerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanacak olan değerleme raporlarına göre belirlenmesine, - Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) gerekli izinlerin alınmasına, karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgileriniz sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888710BIST