***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 15:32
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK'ya başvuru yapılmıştır. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888885
BIST
16:041.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -16,19
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:047,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:049,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:04469,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,18
|Açılış
|: 469,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SAFKR
|7,92
|84.804.709
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.077.560
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|88.167.471
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.473.947
|% -9,78
|
|GARAN
|8,65
|3.553.406.002
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.647.519
|% -2,28
|
|THYAO
|11,69
|1.012.447.566
|% -0,76
|
|AKBNK
|6,08
|891.480.879
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,76
|846.664.595
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,91
|832.341.323
|% 1,06
|
|GARAN
|8,65
|3.553.406.002
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,76
|846.664.595
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.647.519
|% -2,28
|
|USAK
|2,62
|481.950.903
|% 2,75
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7466
|7,7527
|% 0,60
|
|Euro
|9,2075
|9,2160
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,2405
|10,2918
|% 0,95
|
|Frank
|8,4732
|8,5243
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0588
|2,0691
|% 0,44
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
|