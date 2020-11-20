***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısındaMuhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Abdülkadir Uygun'un Akça Holding Yönetim Kurulu'na bağlı Genel Sekreterlik görevine atanması sebebiyle görevden ayrılmasına ve halihazırda Muhasebe Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. İzzet Yıldırım'ın 23.11.2020 tarihi itibarı ile Muhasebe Müdürü olarak atanmasına karar verildi.Kamuoyu ve Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889366BIST