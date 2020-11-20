***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 16:15
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2020 tarihli toplantısında
Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Abdülkadir Uygun'un Akça Holding Yönetim Kurulu'na bağlı Genel Sekreterlik görevine atanması sebebiyle görevden ayrılmasına ve halihazırda Muhasebe Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. İzzet Yıldırım'ın 23.11.2020 tarihi itibarı ile Muhasebe Müdürü olarak atanmasına karar verildi.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889366
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|YKBNK
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|1.982.148.849
|% 0,64
|
|GARAN
|9,49
|3.995.628.947
|% -0,32
|
|KRDMD
|4,83
|1.502.569.357
|% -0,82
|
|SISE
|6,96
|1.974.341.663
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