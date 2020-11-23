Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2020 17:31



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin ("Aktur") aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulan Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'ye 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Aktur'daki mevcut payları oranında Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'de pay sahibi olmalarına, kısmi bölünme ve devir işlemi sonucunda devredilen varlık ve yükümlülükler karşılığında Aktur'un çıkarılmış sermayesinin 53.000.000,00 TL'den 31.519.600,00 TL'ye düşürülmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları 06.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 20.11.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23.11.2020 tarih ve 10208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 
          
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889589


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.314
Değişim :  -0,73% |  -9,70
Açılış :  1.329  
Önceki Kapanış :  1.324  
En Yüksek
1.336 En Düşük
1.299
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8697 7,8843 % 3,48  
Euro 9,2911 9,3099 % 2,97  
Sterlin 10,4460 10,4984 % 3,45  
Frank 8,5767 8,6283 % 2,99  
Riyal 2,0899 2,1003 % 3,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -36,36  
Altın Gr. 464 465 5,67  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 -0,62  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 45,85 45,85 0,78  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru