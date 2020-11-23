***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin ("Aktur") aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulan Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'ye 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Aktur'daki mevcut payları oranında Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'de pay sahibi olmalarına, kısmi bölünme ve devir işlemi sonucunda devredilen varlık ve yükümlülükler karşılığında Aktur'un çıkarılmış sermayesinin 53.000.000,00 TL'den 31.519.600,00 TL'ye düşürülmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları 06.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 20.11.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23.11.2020 tarih ve 10208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889589BIST