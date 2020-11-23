***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 17:31
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %48 oranında iştirak ettiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin ("Aktur") aktifinde kayıtlı arsa, yeraltı ve yerüstü düzenleri ve bina niteliğindeki taşınmazların, Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni kurulan Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'ye 30.09.2020 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devredilmesine, ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında Aktur'daki mevcut payları oranında Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş.'de pay sahibi olmalarına, kısmi bölünme ve devir işlemi sonucunda devredilen varlık ve yükümlülükler karşılığında Aktur'un çıkarılmış sermayesinin 53.000.000,00 TL'den 31.519.600,00 TL'ye düşürülmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları 06.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 20.11.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23.11.2020 tarih ve 10208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889589
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,8898
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,2708
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,2737
|Açılış
|: 9,4400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0850
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9,4632
En Düşük
9,0241
18:05464,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,30
|Açılış
|: 464,15
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8697
|7,8843
|% 3,48
|
|Euro
|9,2911
|9,3099
|% 2,97
|
|Sterlin
|10,4460
|10,4984
|% 3,45
|
|Frank
|8,5767
|8,6283
|% 2,99
|
|Riyal
|2,0899
|2,1003
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-36,36
|
|Altın Gr.
|464
|465
|5,67
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
-
17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında