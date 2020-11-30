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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2020 14:54



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020-28.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24/09/2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerindeki "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak projenin inşaatına başlanmıştır.
İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca  bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.
 Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890535


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