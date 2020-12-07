***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 14:15
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, COVID-19 pandemi salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu sürece paralel olarak şartların yerine getirildiği DQS firması tarafından yapılan incelemeler ve denetimler sonucu tespit edilmiş olup Şirketimiz GC-Mark Trusted Workplace Certificate(Güvenli İşyeri Sertifikası) almaya hak kazanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891758
BIST
15:321.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.337
En Düşük
1.326
15:327,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
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7,8731
En Düşük
7,7937
15:329,4977
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 461,05
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:32
|KRVGD
|10,89
|338.156
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.054.465
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,35
|21.460.410
|% -7,65
|
|KENT
|434,00
|10.311.956
|% -6,83
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TUPRS
|97,15
|1.220.551.675
|% 3,79
|
|GARAN
|9,00
|1.042.983.998
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|SASA
|20,26
|798.833.801
|% 8,28
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|608.502.613
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|574.100.244
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,64
|411.951.768
|% 7,32
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8357
|7,8401
|% 0,35
|
|Euro
|9,4919
|9,4977
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% -0,88
|
|Frank
|8,7564
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,31
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|