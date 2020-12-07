***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, COVID-19 pandemi salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu sürece paralel olarak şartların yerine getirildiği DQS firması tarafından yapılan incelemeler ve denetimler sonucu tespit edilmiş olup Şirketimiz GC-Mark Trusted Workplace Certificate(Güvenli İşyeri Sertifikası) almaya hak kazanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891758BIST