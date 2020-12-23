***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 16:49
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020-17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.11.2020 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK'ya başvuru yapıldığı bildirilmişti. EPDK'dan gelen 22.12.2020 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı yazıda özetle 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 32 nci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi "Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem" olarak değiştirildiğinden, tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler dışındaki lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki değişikliklerin onaya tabi olmaktan çıkarıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
Bu bildirim çerçevesinde pay devir işlemlerine planlandığı şekilde devam edilmektedir. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894477
BIST
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|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.405
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1.421
En Düşük
1.409
18:057,6365
En Yüksek
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|: -0,30%
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|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
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7,6763
En Düşük
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18:059,3376
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461,20
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,10
|336.166.148
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.574.404
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|1.421.483
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.252.859
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.108.380
|% 9,72
|
|GARAN
|9,97
|1.555.972.344
|% -0,70
|
|PETKM
|5,05
|1.449.190.940
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.171.869.490
|% 2,70
|
|THYAO
|12,44
|882.055.708
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.108.380
|% 9,72
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|TSKB
|1,90
|1.171.869.490
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|705.135.949
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.449.190.940
|% 3,48
|
|ISGYO
|2,47
|466.922.960
|% 2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6325
|7,6365
|% -0,30
|
|Euro
|9,3261
|9,3376
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3308
|10,3827
|% 1,29
|
|Frank
|8,5708
|8,6225
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
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|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,10
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,58
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Seans Raporu
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