***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2020-17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2020 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK'ya başvuru yapıldığı bildirilmişti. EPDK'dan gelen 22.12.2020 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı yazıda özetle 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 32 nci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi "Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem" olarak değiştirildiğinden, tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler dışındaki lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki değişikliklerin onaya tabi olmaktan çıkarıldığı tarafımıza bildirilmiştir.Bu bildirim çerçevesinde pay devir işlemlerine planlandığı şekilde devam edilmektedir. İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894477BIST