Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2020 16:49



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2020-17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.11.2020 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan  Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin diğer ortaklarındaki paylarının tamamının satın alınması ile ilgili EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir onayı için EPDK'ya başvuru yapıldığı bildirilmişti.  EPDK'dan gelen 22.12.2020 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı yazıda özetle   02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 32 nci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi "Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki  sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem" olarak değiştirildiğinden, tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler dışındaki lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarındaki değişikliklerin onaya tabi olmaktan çıkarıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
Bu bildirim çerçevesinde pay devir işlemlerine planlandığı şekilde devam edilmektedir.                                    İşbu açıklama II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca  bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894477


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.418
Değişim :  0,90% |  12,69
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.405  
En Yüksek
1.421 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 374,10 336.166.148 % 10,00  
BRYAT 612,80 118.570.814 % 10,00  
HATEK 15,29 37.272.389 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.574.404 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6325 7,6365 % -0,30  
Euro 9,3261 9,3376 % 0,27  
Sterlin 10,3308 10,3827 % 1,29  
Frank 8,5708 8,6225 % 0,01  
Riyal 2,0292 2,0394 % -0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,70  
Altın Gr. 461 461 2,75  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,54 25,58 0,35  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,10  
B. Petrol 50,66 50,66 0,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru