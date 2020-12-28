***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.04.2014 Tarihli ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Üretim Lisansımız kapsamında işletilmekte olan 19,52 MWm/18,73 MWe kurulu gücündeki, doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki elektrik üretim tesisimizle ilgili olarak, EPDK tarafından 08/03/2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmelik kapsamında "Birleşik Elektrik Üretim Tesisi" tanımına uygun olarak ve tekstil üretim tesislerimizin çatılarına Güneş Enerjisi Santralı kurularak iç tüketimimizin karşılanması amacıyla, 09.10.2020 tarihinde EPDK'ya lisans tadil başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz kapsamında EPDK tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ ve ADM EDAŞ kurumlarından alınan uygun görüşler çerçevesinde, Üretim Lisansımız 17.12.2020 tarihli EPDK Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Doğalgaz/Güneş kaynaklı Birleşik Elektrik Üretim Tesisi olarak tadil edilmiştir. Bu doğrultuda 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde planlanan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı yatırımı çalışmalarına başlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895062BIST