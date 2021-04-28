***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 18:01
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işınsu KESTELLİ 28.04.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ve ayrıca Denetim Komitesi başkanlığından ayrılmış olup en kısa süre içerisinde yerine atama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931891
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.380
18:058,2199
En Yüksek
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|| 0,0149
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9784
En Yüksek
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470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2186
|8,2199
|% 0,18
|
|Euro
|9,9310
|9,9784
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,3907
|11,4478
|% 0,04
|
|Frank
|8,9620
|9,0160
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1830
|2,1939
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,06
|