***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.06.2021 tarih ve 2021/25 Yönetim Kurulu ToplantısındaSayın Işınsu KESTELLİ'nin görevinden ayrılması ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili önerisi üzerine ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Ayrıca, Sayın Işınsu KESTELLİ'nin yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Yiğit ZABUNOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944158BIST