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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 17:12
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihli toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na (Murahhas Aza) Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne (Murahhas Aza) Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz  Başkan Sn. Rıza Akça, Başkan Vekili Sn. Ahmet Bilge Göksan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ali Atlamaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cemal İpekoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Soygür ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yiğit Zabunoğlu'ndan oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014599


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