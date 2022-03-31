***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 17:12
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihli toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na (Murahhas Aza) Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne (Murahhas Aza) Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz Başkan Sn. Rıza Akça, Başkan Vekili Sn. Ahmet Bilge Göksan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ali Atlamaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cemal İpekoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Soygür ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yiğit Zabunoğlu'ndan oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014599
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,6680
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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En Düşük
14,5922
18:0516,3302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0239
|Açılış
|: 16,2300
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,98
En Yüksek
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|: 0,77%
|| 6,98
|Açılış
|: 917,98
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,29
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6748
|14,6871
|% 0,23
|
|Euro
|16,3106
|16,3302
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,2387
|19,3352
|% 0,20
|
|Frank
|15,8710
|15,9666
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9017
|3,9212
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|11,58
|
|Altın Gr.
|918
|918
|6,68
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
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17:57
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