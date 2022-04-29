***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 19:13
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ait Bağımsız Denetçi Raporunda da yer aldığı üzere 31.12.2021 tarihi itibariyle Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. ("Osman Akça Tarım")'nin Şirketimize Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin devri ile ilgili olarak 129.889.774 TL tutarında vadesi geçmiş borcu bulunmaktaydı. Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını başta sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla küresel bir ekonomik krize dönüşmesi sonucunda piyasa ve dolayısıyla şirketleri olumsuz etkilemiştir. Osman Akça Tarım da bu krizden olumsuz etkilenmiş ve bu nedenle borcu için bir erteleme talep etmiştir. Her iki Şirket tarafından yapılan değerlendirme neticesinde erteleme uygun bulunmuş ve borcun vadesi 31.12.2022 tarihine kadar vade farkı eklenmek suretiyle uzatılmıştır. Yeniden vade uzatımı yapılmayacak olup borç 31.12.2022 tarihinde kapatılacaktır. Söz konusu borcun 42.157.741,15 TL'lik kısmı 29.04.2022 tarihi (bugün) itibariyle ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025945
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0258
|Açılış
|: 21,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6700
|
14,9028
En Düşük
14,8607
18:0515,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 10,8497
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8389
|
15,6570
En Düşük
15,6193
18:05891,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8634
|14,9028
|% 0,17
|
|Euro
|15,6156
|15,6565
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,5358
|18,6287
|% 0,03
|
|Frank
|15,1543
|15,2456
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9560
|3,9758
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,49
|
|Altın Gr.
|891
|892
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,08
|