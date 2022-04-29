***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Aralık 2021 tarihinde sona eren döneme ait Bağımsız Denetçi Raporunda da yer aldığı üzere 31.12.2021 tarihi itibariyle Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. ("Osman Akça Tarım")'nin Şirketimize Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin devri ile ilgili olarak 129.889.774 TL tutarında vadesi geçmiş borcu bulunmaktaydı. Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını başta sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla küresel bir ekonomik krize dönüşmesi sonucunda piyasa ve dolayısıyla şirketleri olumsuz etkilemiştir. Osman Akça Tarım da bu krizden olumsuz etkilenmiş ve bu nedenle borcu için bir erteleme talep etmiştir. Her iki Şirket tarafından yapılan değerlendirme neticesinde erteleme uygun bulunmuş ve borcun vadesi 31.12.2022 tarihine kadar vade farkı eklenmek suretiyle uzatılmıştır. Yeniden vade uzatımı yapılmayacak olup borç 31.12.2022 tarihinde kapatılacaktır. Söz konusu borcun 42.157.741,15 TL'lik kısmı 29.04.2022 tarihi (bugün) itibariyle ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025945BIST