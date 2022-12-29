***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020, 29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2020 ve 29.04.2022 tarihli duyurularımızla ilgili olarak SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır. 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda yer aldığı üzere 30.09.2022 tarihi itibariyle Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirketimize Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin devri ile ilgili olarak 86.488.997 TL tutarında ana para borcu bulunmaktaydı. 28.12.2022 tarihi itibariyle söz konusu borç faizi ile birlikte tamamen tahsil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091061BIST