***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 09:45
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020, 29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2020 ve 29.04.2022 tarihli duyurularımızla ilgili olarak SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır. 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda yer aldığı üzere 30.09.2022 tarihi itibariyle Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirketimize Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin devri ile ilgili olarak 86.488.997 TL tutarında ana para borcu bulunmaktaydı. 28.12.2022 tarihi itibariyle söz konusu borç faizi ile birlikte tamamen tahsil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091061
BIST
11:225.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,40
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.392
En Düşük
5.332
11:2218,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2219,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0964
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:221.088,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.088,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TERA
|17,71
|662.655
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.483.252
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.765
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|50.954.332
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,28
|626.944.432
|% -6,22
|
|THYAO
|141,60
|1.990.987.497
|% 1,07
|
|KOZAL
|537,40
|1.794.518.681
|% -9,94
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ASELS
|59,15
|1.109.116.372
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,35
|1.095.758.735
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|822.344.124
|% 2,59
|
|PETKM
|19,50
|1.150.355.217
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,42
|1.778.483.113
|% 4,83
|
|TSKB
|4,34
|222.145.745
|% 1,88
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7208
|% 0,06
|
|Euro
|19,9288
|19,9530
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4708
|22,5835
|% 0,22
|
|Frank
|20,1345
|20,2558
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.342
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-1,18
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37BFREN
Yüzde 4.18 oranında artışla 4, 000.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681 adet işlem
-
11:36RYSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 572 adet işlem
-
11:35KONYA
Yüzde 5.17 oranında artışla 3, 315.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 088 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 24, 505.00 milyon TL de
-
11:34VAKFN
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 426, 535 adet işlem