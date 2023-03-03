***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜrün talebinde süregelen artış ile Avrupa pazarında kaydedilen ılımlı yükseliş trendinin devamlılığına işaret eden piyasa dinamikleri dikkate alınarak Bağlı Ortaklığımız Smyrna Seracılk Ticaret A.Ş. tarafından mevcut seraya ilave yeni bir sera yatırımı yapılmaya karar verilmiştir. Bu doğrultuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan teşvik başvurumuz olumlu neticelenmiş olup tarafımıza 64 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırımın Yararlanacağı Destek UnsurlarıDestek Oranı Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl Vergi İndirimi %55, YKO %20 Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119989BIST