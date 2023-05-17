***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.05.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında Şirketimizin 1.250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 0,01 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 250.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürün 7.1 numaralı maddesi çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimizin ortağı Akça Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu karar çerçevesinde düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 17.05.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152009BIST