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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2023 12:40
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022-15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda  bulunduğumuzu ve 15.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ise başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Beyendik RES projesi için EPDK Önlisansı alındığını kamuoyu ile paylaşmıştık.     Başvurularımız kapsamında 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için sırası ile   11892-22 sayılı EPDK Kurul Kararı ile ÖN/11892-22/05607 numaralı ve 11901-15 sayılı EPDK Kurul Kararı ile ÖN/11901-15/05603 numaralı önlisansların alındığına ilişkin tebligatlar 16.06.2023 (bugün) tarafımıza iletilmiştir.     Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projelerimizle ilgili olarak ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır.     Yukarıda belirtilenlerin dışındaki ön lisans başvurumuzun değerlendirme süreci devam etmekte olup, Şirketimize tebliğ edilen kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.     İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.     Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159374


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