***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 19:37
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023-17.05.2023-12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Mayıs 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 250.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimiz ortağı Akça Holding A.Ş'ye tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur. Söz konusu başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/870 sayılı toplantısında Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği Kurul'un 28.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-40225 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176752
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1205
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.698,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9204
|26,9260
|% 0,09
|
|Euro
|29,6731
|29,6794
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5347
|34,7079
|% 0,50
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1565
|7,1924
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,05
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|14,18
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.183
|40,00
|
|Yarım
|5.524
|5.617
|20,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.809
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,22
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem