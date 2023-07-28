***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023-17.05.2023-12.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Mayıs 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirketimizin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 250.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimiz ortağı Akça Holding A.Ş'ye tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştur. Söz konusu başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/870 sayılı toplantısında Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği Kurul'un 28.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-40225 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176752BIST