***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2022-24.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalihazırda faaliyet gösteren ve 5 adet rüzgar türbini bulunan Akça RES tesisimizde 3 adet yeni rüzgar türbini kurulmasına ilişkin yapılan yatırımın 2023 yılı son çeyreğinde işletmeye geçmesi planlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda gerekli olan uygulama imar planı onayı, orman izni gibi resmi süreçlerin planlanan sürelerden daha uzun zaman alması nedeniyle ilgili yatırımın 2024 yılının ilk yarısında işletmeye alınabileceği öngörülmektedir. Akça RES tesisimizin mevcut kurulu gücü 22,5 MWm/20 MWe kapasitede olup, kapasite artışı yatırımının tamamlanması sonrasında kurulu güç 36,9 MWm/29,6 MWe kapasitede olacaktır. İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225588BIST