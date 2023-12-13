***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 18:17
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022-24.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halihazırda faaliyet gösteren ve 5 adet rüzgar türbini bulunan Akça RES tesisimizde 3 adet yeni rüzgar türbini kurulmasına ilişkin yapılan yatırımın 2023 yılı son çeyreğinde işletmeye geçmesi planlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda gerekli olan uygulama imar planı onayı, orman izni gibi resmi süreçlerin planlanan sürelerden daha uzun zaman alması nedeniyle ilgili yatırımın 2024 yılının ilk yarısında işletmeye alınabileceği öngörülmektedir. Akça RES tesisimizin mevcut kurulu gücü 22,5 MWm/20 MWe kapasitede olup, kapasite artışı yatırımının tamamlanması sonrasında kurulu güç 36,9 MWm/29,6 MWe kapasitede olacaktır. İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi uyarınca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225588
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0529
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0373
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.852,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.852,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|DAGHL
|16,07
|51.853.648
|% 8,88
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|TUPRS
|144,10
|3.989.043.125
|% -1,97
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|AGROT
|13,35
|1.709.800.538
|% -2,91
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0484
|29,0554
|% 0,20
|
|Euro
|31,3620
|31,3806
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,2669
|36,4487
|% -0,19
|
|Frank
|33,0051
|33,2040
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7213
|7,7600
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|921,17
|922,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|972,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,19
|74,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,83
|1.982,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
-
17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem