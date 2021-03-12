***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
12.03.2021 18:22
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucuna ilişkin yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918038
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1198
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05416,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,65
|Açılış
|: 416,07
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5899
|7,5957
|% 1,60
|
|Euro
|9,0629
|9,0742
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,5065
|10,5592
|% 0,73
|
|Frank
|8,1251
|8,1741
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0164
|2,0265
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-16,69
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|-0,36
|
Seans Raporu
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