***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
16.12.2022 16:24
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088011
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.073,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.073,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.753.229
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.014.361
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.113
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.014.361
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6503
|% 0,04
|
|Euro
|19,8010
|19,8136
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6246
|22,7381
|% -0,05
|
|Frank
|19,9378
|20,0579
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de