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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2023 11:50
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 Nâma
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Sermaye Artırım İşlemine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu.
Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 04.08.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 07.08.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen 9,16 TL baz fiyat pay satış fiyatı olarak belirlenmiştir.
Satılacak nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu payların takası pay piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
Bu kapsamda toptan alış satış işleminin 14.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 10.08.2023 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183407


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