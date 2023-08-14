***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 NâmaB Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 10.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulduğu duyurulmuştu. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 277.292.576,42 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen 27.292.576,42 TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 9,16 TL fiyattan tahsisli satış yöntemi ile 14.08.2023 tarihinde (bugün) Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Akça Holding A.Ş.'ye satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 250.000.000 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185311BIST