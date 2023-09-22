***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 277.292.576,42Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 NâmaB Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 27.292.576,42 10,92139 B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 27.292.576,420 10,91703Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Akça Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.09.2023SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 22.09.2023Ek Açıklamalarİlgi: 07.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin sermayeye ilişkin değişen Esas Sözleşme maddesi 22.09.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermayeye İlişkin Madde Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196837BIST