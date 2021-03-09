***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2021 15:22
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İZZET YILDIRIM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 23.11.2020 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com - -
PELİN ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Türev Araçlar Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207614 - 303139 - 701853
ÖZLEM ALTUNBULAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 25.12.2014 0.258.4291212 yatirimciiliskileri@menderes.com -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ATLAMAZ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
CEMAL İPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü
İZZET YILDIRIM Mali İşler Müdürü Muhasebeci - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916497
BIST
15:191.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,95
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:197,6397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1127
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:199,0913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1047
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:19418,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 418,95
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TRILC
|13,31
|150.722
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.726.707
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.310.114
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.431.630
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.486.176
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.928.593
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,20
|52.190.505
|% -8,56
|
|GARAN
|9,06
|1.671.314.693
|% 0,67
|
|THYAO
|14,91
|1.406.938.870
|% 1,77
|
|SISE
|7,67
|805.151.605
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|801.211.233
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,10
|624.473.489
|% 3,37
|
|GARAN
|9,06
|1.671.314.693
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,40
|337.152.429
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|801.211.233
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|805.151.605
|% 1,05
|
|THYAO
|14,91
|1.406.938.870
|% 1,77
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6365
|7,6387
|% -1,47
|
|Euro
|9,0875
|9,0940
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,5620
|10,6149
|% -0,95
|
|Frank
|8,1695
|8,2187
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0293
|2,0395
|% -1,33
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|26,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.786
|2.828
|8,00
|
|Tam
|2.773
|2.844
|9,16
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|4,43
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|0,64
|