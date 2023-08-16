***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 100000 TRY 0,04 Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 277192576.42 TRY 99,96 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRIZA AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 09.10.1989 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Akça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0.97 A ve B grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AHMET BİLGE GÖKSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 07.09.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Akça A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0.221 B grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ALİ ATLAMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür - Evet 0.004 B grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CEMAL İPEKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akça Holding A.Ş. Genel Koordinatörü Evet 0.004 B grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHÜSEYİN SOYGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749292 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYİĞİT ZABUNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kula Maden Suyu A.Ş. Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944158 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185999BIST