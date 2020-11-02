***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinden Sayın Şamil DEMİRKAN'ın istifasının kabulüne, komitenin 2 üyeden oluşmasına ve aşağıda isimleri yer alan üyelerin görevlerinin devamına karar verilmiştir.Başkan : Sn.Hüseyin SOYGÜRÜye: Sn. Cemal İPEKOĞLUKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885388BIST