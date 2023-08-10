***MNDRS* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***MNDRS******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MNDRS]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli 2023/42 sayılı bülteninde Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 1.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 250.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Akça Holding A.Ş.'ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 09.08.2023 tarihinde Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 04.08.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 07.08.2023 tarihli yazı kapsamında işlem fiyatı başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle belirlenen baz fiyat olan 9,16 TL olarak belirlenmiştir.Tahsisli sermaye artışı üzerinden yaratılan toplam 27.292.576,42 TL nominal değerli Şirket payları, Şirket ortaklarından Akça Holding A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 9,16 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak toplamda 27.292.576,42 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.08.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Satış işleminin 14.08.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacak olması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183413BIST