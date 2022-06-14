***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 12:31
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037161
BIST
13:462.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,70
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:4617,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:4618,0564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0647
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:461.011,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.011,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IDEAS
|19,69
|15.026.160
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.291.185
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.881
|% 9,92
|
|FONET
|15,75
|75.825.601
|% 9,76
|
|BRKO
|1,37
|1.955.016
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.469.312
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,34
|70.524.023
|% -6,57
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|SUMAS
|62,00
|342.066
|% -4,62
|
|OYAYO
|7,08
|1.217.096
|% -4,32
|
|THYAO
|46,94
|2.364.238.141
|% -0,13
|
|EREGL
|30,78
|1.010.762.349
|% -1,16
|
|SISE
|21,64
|888.387.154
|% -2,35
|
|SASA
|42,88
|763.019.042
|% 0,61
|
|KRDMD
|13,04
|624.723.712
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|310.320.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|392.946.652
|% -1,48
|
|ODAS
|2,86
|222.800.341
|% 1,42
|
|MOBTL
|1,79
|122.355.760
|% -4,28
|
|DOHOL
|4,01
|247.937.271
|% -1,23
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2649
|17,2700
|% 0,05
|
|Euro
|18,0285
|18,0564
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8390
|20,9436
|% -0,14
|
|Frank
|17,3003
|17,4045
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5873
|4,6103
|% 0,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-16,00
|
|Tam
|6.710
|6.810
|-8,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,96
|