***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 17:19
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064531
BIST
17:113.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,32
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:1118,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:1118,1843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0700
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
17:11985,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,25
|Açılış
|: 985,39
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ZOREN
|3,96
|965.373.953
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.676.859
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|116.378.281
|% 9,96
|
|OYYAT
|33,58
|67.578.734
|% 9,95
|
|EGGUB
|66,95
|78.091.794
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|84.620.273
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.361.823
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|206.254.470
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|222.036.377
|% -9,82
|
|THYAO
|70,55
|4.340.372.454
|% -2,62
|
|ASELS
|32,16
|3.710.402.355
|% 4,55
|
|VAKBN
|8,14
|2.652.868.458
|% -3,44
|
|GARAN
|19,53
|2.362.796.507
|% -3,03
|
|YKBNK
|7,13
|2.160.411.274
|% -0,42
|
|EKGYO
|3,94
|2.065.131.142
|% -1,75
|
|VAKBN
|8,14
|2.652.868.458
|% -3,44
|
|SKBNK
|3,16
|1.012.199.633
|% -8,67
|
|YKBNK
|7,13
|2.160.411.274
|% -0,42
|
|HALKB
|8,17
|2.140.886.909
|% -2,85
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3243
|18,3329
|% 0,08
|
|Euro
|18,1672
|18,1876
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% -0,27
|
|Frank
|18,9232
|19,0372
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8554
|4,8797
|% 0,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|7,47
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|18,00
|
|Tam
|6.688
|6.767
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,13
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|0,97
|
Seans Raporu
17:09
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17:24BOBET
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