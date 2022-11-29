***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:46
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082818
BIST
12:024.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:0218,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:0219,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0986
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:021.052,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.052,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PKENT
|180,40
|68.191.320
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.308.256
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.034.901
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|214.973.632
|% 9,96
|
|BFREN
|3.798,90
|80.373.318
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|41.039.711
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,86
|57.298.210
|% -8,85
|
|MZHLD
|14,25
|17.234.901
|% -6,92
|
|BAYRK
|9,84
|38.472.999
|% -6,82
|
|HUNER
|13,29
|66.162.697
|% -5,21
|
|THYAO
|115,80
|4.441.410.406
|% 0,61
|
|SISE
|39,24
|3.783.824.327
|% -2,68
|
|YKBNK
|12,13
|2.138.375.007
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,76
|2.100.090.828
|% 3,14
|
|EKGYO
|7,18
|2.061.645.117
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,18
|2.061.645.117
|% 3,76
|
|SKBNK
|2,79
|553.542.088
|% 2,20
|
|YKBNK
|12,13
|2.138.375.007
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,76
|2.100.090.828
|% 3,14
|
|TSKB
|4,10
|567.113.601
|% 2,50
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6423
|% 0,09
|
|Euro
|19,3374
|19,3454
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3933
|22,5056
|% 0,93
|
|Frank
|19,5549
|19,6727
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,97
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.030
|7.092
|56,00
|
|Yarım
|3.409
|3.467
|27,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|0,22
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|1,90
|