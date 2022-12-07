***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:19
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085355
BIST
17:064.869
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -131,32
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:0618,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:0619,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1164
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:061.065,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.065,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:04
|YESIL
|4,40
|61.400.625
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|556.088.583
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|609.796.936
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|34.438.785
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,08
|33.401.437
|% -9,91
|
|EUREN
|15,13
|854.105.017
|% -9,64
|
|ENKAI
|23,96
|2.222.605.557
|% -9,58
|
|KRDMD
|17,22
|12.885.623.482
|% -2,71
|
|THYAO
|134,90
|8.005.252.718
|% -0,52
|
|ASELS
|49,70
|5.595.366.106
|% 1,35
|
|PETKM
|17,69
|4.810.218.366
|% -1,72
|
|EREGL
|41,12
|3.922.532.541
|% -3,43
|
|KRDMD
|17,22
|12.885.623.482
|% -2,71
|
|EKGYO
|7,03
|2.399.628.284
|% -2,90
|
|ADESE
|1,94
|508.198.908
|% 6,01
|
|PETKM
|17,69
|4.810.218.366
|% -1,72
|
|ISCTR
|10,02
|2.262.999.187
|% -1,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6421
|% 0,04
|
|Euro
|19,6232
|19,6306
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,7017
|22,8155
|% 0,69
|
|Frank
|19,8144
|19,9338
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,33
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.234
|34,00
|
|Yarım
|3.478
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,79
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MERKO
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 323, 526 adet işlem
-
17:18BEYAZ
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 17.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 500 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 4, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 62 altında . İşlem hacmi 87, 057.00 milyon TL de
-
17:17PRDGS
Yüzde -9.02 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 620, 569 adet işlem
-
17:16ULKER
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 600 adet işlem