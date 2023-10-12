***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 15:15
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204976
BIST
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16:458.150
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -181,12
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.149
En Yüksek
8.471
16:4527,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0969
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7581
En Düşük
27,6408
16:4529,3489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0712
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3051
16:451.671,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.671,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:43
|POLTK
|9.997,30
|102.206.253
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|208.208.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.265.876
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|223,50
|6.156.016.185
|% -2,87
|
|ASELS
|42,88
|5.816.188.272
|% 2,14
|
|TUPRS
|145,40
|4.684.072.376
|% 0,69
|
|EREGL
|43,32
|4.391.902.234
|% -1,81
|
|YKBNK
|19,33
|4.316.144.389
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,89
|2.848.375.479
|% -3,55
|
|KATMR
|2,97
|935.045.111
|% -2,62
|
|ODAS
|13,36
|4.176.697.502
|% -1,04
|
|ZOREN
|6,20
|1.809.711.205
|% 0,65
|
|YKBNK
|19,33
|4.316.144.389
|% 0,16
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7470
|27,7528
|% 0,33
|
|Euro
|29,3352
|29,3504
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,8697
|34,0395
|% -0,33
|
|Frank
|30,5776
|30,7618
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3746
|7,4116
|% 0,23
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|6,22
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.368
|11.448
|-3,00
|
|Yarım
|5.702
|5.746
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.873
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|0,06
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,43
|
Seans Raporu
16:43
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