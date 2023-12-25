***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:20
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MOBTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228343
BIST
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12:087.402
En Düşük
|Değişim
|: -2,06%
|| -155,84
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0829,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0615
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0832,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1334
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3603
En Düşük
31,9048
12:081.932,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.932,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|DAGHL
|14,97
|5.089.948
|% 8,87
|
|PRZMA
|32,78
|30.123.194
|% 7,48
|
|SKBNK
|5,67
|203.578.960
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|75.510.132
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|24.633.074
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.835.833
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.645.276
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.599.344.450
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,50
|1.352.992.013
|% 0,48
|
|KBORU
|48,44
|877.363.063
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKBNK
|38,20
|799.860.342
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|114.948.903
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|254.464.433
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKFGY
|1,75
|63.141.462
|% -3,31
|
|IHLAS
|0,99
|35.213.264
|% -2,94
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2641
|29,2722
|% 0,21
|
|Euro
|32,2540
|32,3603
|% 0,41
|
|Sterlin
|37,0581
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0402
|34,2453
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7802
|7,8192
|% 0,21
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|