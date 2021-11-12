***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 17:43
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 1. bölümü ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977449
BIST
17:501.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:509,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0573
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:5011,4061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0557
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:50595,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,47
|Açılış
|: 595,73
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|40.223.342
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.331.443
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,22
|206.648.575
|% 9,18
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.522.507
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.210.134
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.405.282
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|98.932.043
|% -8,14
|
|PETKM
|7,72
|3.042.493.453
|% 0,92
|
|GARAN
|10,56
|1.770.457.593
|% -0,38
|
|THYAO
|17,79
|1.396.570.006
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,44
|746.881.911
|% 0,27
|
|TUPRS
|155,40
|687.002.102
|% -0,70
|
|PETKM
|7,72
|3.042.493.453
|% 0,92
|
|ADESE
|1,22
|433.405.282
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|510.476.627
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,15
|273.848.459
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|602.195.218
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9554
|9,9606
|% 0,58
|
|Euro
|11,3993
|11,4061
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,3059
|13,3726
|% 0,82
|
|Frank
|10,7538
|10,8186
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6505
|2,6638
|% 0,66
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-1,16
|
|Altın Gr.
|595
|596
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,05
|0,02
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,67
|