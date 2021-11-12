***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 17:44
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 4. bölümü ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977452
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|OYLUM
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|HEDEF
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|PRKAB
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|TACTR
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|KRDMD
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|TUPRS
|155,40
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|PETKM
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|3.064.774.312
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|ODAS
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|% 2,65
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|SKBNK
|1,15
|274.006.607
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|YKBNK
|3,09
|602.442.054
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|17:50
|Alış
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|Dolar
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|% 0,58
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|Euro
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|13,3758
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|Frank
|10,7559
|10,8207
|% 0,49
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|Riyal
|2,6508
|2,6641
|% 0,67
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-4,28
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|Altın Gr.
|595
|595
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
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|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
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|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|0,00
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|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,70
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