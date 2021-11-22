***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MOBTL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978867BIST