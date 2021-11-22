***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 08:02
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MOBTL]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978867
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,0906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1610
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
11,0591
18:0512,5117
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1960
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,4688
18:05658,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -9,52
|Açılış
|: 658,73
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
657,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0280
|11,0906
|% -1,43
|
|Euro
|12,4289
|12,5117
|% -1,54
|
|Sterlin
|14,8770
|14,9516
|% -1,35
|
|Frank
|11,8980
|11,9697
|% -1,42
|
|Riyal
|2,9501
|2,9649
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|1,29
|
|Altın Gr.
|662
|663
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ