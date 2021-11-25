***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MOBTL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 26.6. numaralı maddesinde detaylı olarak yer verilen Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortak Aydın Mıstaçoğlu tarafından 25.11.2021 tarihinde halka arz fiyatı olan 1,60 TL birim pay fiyatından 5.000.000 adet MOBTL pay alış emri açılış seansında gönderilmiş ve ilgili emir gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortak Aydın Mıstaçoğlu tarafından 25.11.2021 tarihinde 1,60 TL birim pay fiyatından 5.000.000 adet MOBTL pay alımı yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979668BIST