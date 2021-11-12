MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|9,9758
|9,9766
|% 0,74
|Euro
|11,4235
|11,4397
|% 0,79
|Sterlin
|13,3457
|13,4126
|% 1,12
|Frank
|10,7999
|10,8650
|% 0,90
|Riyal
|2,6534
|2,6667
|% 0,77
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-0,87
|Altın Gr.
|598
|598
|4,61
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,00
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,07
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,37
Seans Raporu 18:05
- 17:59DITAS Yüzde 4.15 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 871, 767 adet işlem
- 17:56TSPOR Yüzde 4.48 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 921, 943 adet işlem
- 17:55CEOEM Yüzde 5.69 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 387, 522 adet işlem
- 17:53TTRAK Yüzde 5.58 oranında artışla 174.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 950 adet işlem
- 17:52 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KOZAA, TUPRS