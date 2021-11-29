Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

29.11.2021 09:20
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MOBTL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Mıstaçoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979962


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:001.791
Değişim :  0,85% |  15,06
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.792 En Düşük
1.783
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 319,90 10.590.929 % 9,97  
BALAT 10,64 1.163.537 % 9,92  
YONGA 25,00 545.800 % 9,75  
MIATK 27,82 10.303.554 % 9,44  
ISBTR 38.000,00 266.000 % 8,57  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 12,6700 12,6927 % 2,62  
Euro 14,2766 14,3109 % 2,16  
Sterlin 16,8112 16,8955 % 2,06  
Frank 13,5989 13,6808 % 1,87  
Riyal 3,3603 3,3772 % 2,22  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,07  
Altın Gr. 728 728 14,71  
Cumhuriyet 4.683 4.754 -64,00  
Tam 4.662 4.779 130,55  
Yarım 2.253 2.312 63,15  
Çeyrek 1.130 1.156 31,57  
Gümüş.Ons 23,39 23,41 0,28  
Gümüş Gr. 9,48 9,49 0,29  
B. Petrol 74,45 74,45 2,86  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru