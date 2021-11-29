***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 09:20
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MOBTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Mıstaçoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979962
BIST
10:001.791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.792
En Düşük
1.783
10:0012,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3015
|Açılış
|: 12,3050
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|Önceki Kapanış
|: 12,3600
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12,8144
En Düşük
12,3321
10:0014,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2752
|Açılış
|: 13,9200
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|Önceki Kapanış
|: 13,9500
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14,4643
En Düşük
13,9221
10:00731,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 18,65
|Açılış
|: 731,70
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|BALAT
|10,64
|1.163.537
|% 9,92
|
|YONGA
|25,00
|545.800
|% 9,75
|
|MIATK
|27,82
|10.303.554
|% 9,44
|
|ISBTR
|38.000,00
|266.000
|% 8,57
|
|KZBGY
|25,24
|866.792
|% -9,86
|
|BJKAS
|5,38
|1.950.078
|% -6,60
|
|DURDO
|19,77
|366.496
|% -5,23
|
|GSRAY
|3,95
|188.222.821
|% -2,95
|
|DIRIT
|3,95
|30.692
|% -2,47
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% 0,00
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,00
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% 0,00
|
|HALKB
|4,92
|1.332.476.337
|% 0,82
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6700
|12,6927
|% 2,62
|
|Euro
|14,2766
|14,3109
|% 2,16
|
|Sterlin
|16,8112
|16,8955
|% 2,06
|
|Frank
|13,5989
|13,6808
|% 1,87
|
|Riyal
|3,3603
|3,3772
|% 2,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,07
|
|Altın Gr.
|728
|728
|14,71
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|2,86
|