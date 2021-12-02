***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2021 11:44
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MOBTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Mıstaçoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980633
BIST
12:051.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 18,25
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
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1.883
En Düşük
1.864
12:0513,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1191
|Açılış
|: 13,4100
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|Önceki Kapanış
|: 13,3500
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13,5311
En Düşük
13,1456
12:0515,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1659
|Açılış
|: 15,1800
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|Önceki Kapanış
|: 15,1200
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15,3540
En Düşük
14,9048
12:05763,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,88
|Açılış
|: 763,21
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|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ERBOS
|137,50
|155.576.148
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.844.344
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|10.008.841
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|RAYSG
|13,95
|1.815.899
|% -3,46
|
|KRDMD
|9,08
|866.415.268
|% 1,34
|
|THYAO
|18,43
|765.600.066
|% 0,11
|
|SISE
|13,20
|633.501.734
|% 1,77
|
|EREGL
|23,52
|581.519.693
|% 2,53
|
|GARAN
|11,68
|576.161.789
|% 0,34
|
|SKBNK
|1,19
|196.387.397
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|367.778.541
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,30
|368.662.859
|% 0,00
|
|TSKB
|1,51
|157.536.651
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,08
|866.415.268
|% 1,34
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4121
|13,4156
|% 0,82
|
|Euro
|15,1952
|15,2296
|% 1,10
|
|Sterlin
|17,7849
|17,8740
|% 1,02
|
|Frank
|14,4987
|14,5860
|% 0,69
|
|Riyal
|3,5624
|3,5803
|% 0,72
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-7,35
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,70
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,90
|