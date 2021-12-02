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***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

02.12.2021 11:44
***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***MOBTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MOBTL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydın Mıstaçoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980633


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ERBOS 137,50 155.576.148 % 10,00  
MIATK 37,18 2.844.344 % 10,00  
BURCE 29,04 10.008.841 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 1.024.870 % 10,00  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 13,4121 13,4156 % 0,82  
Euro 15,1952 15,2296 % 1,10  
Sterlin 17,7849 17,8740 % 1,02  
Frank 14,4987 14,5860 % 0,69  
Riyal 3,5624 3,5803 % 0,72  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 -7,35  
Altın Gr. 764 764 2,70  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,34 22,38 0,13  
Gümüş Gr. 9,65 9,67 0,15  
B. Petrol 69,77 69,77 0,90  
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