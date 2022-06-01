***MOBTL* *KUTPO* *SONME* *TSPOR* *GZNMI* *RALYH* *ULUFA* *KRSTL* *LIDFA* *PRKAB* *TSKB* *AGESA* *ERBOS* *TSGYO* *DOBUR* *CRFSA* *HEKTS* *FADE* *AKBNK*
01.06.2022 13:51
***MOBTL******KUTPO******SONME******TSPOR******GZNMI******RALYH******ULUFA******KRSTL******LIDFA******PRKAB******TSKB******AGESA******ERBOS******TSGYO******DOBUR******CRFSA******HEKTS******FADE******AKBNK******GEDIK******SASA******ATLAS******SISE******KAPLM******SANEL******ALKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AGESA, AKBNK, ALKA, ATLAS, CRFSA, DOBUR, ERBOS, FADE, GEDIK, GZNMI, HEKTS, KAPLM, KRSTL, KUTPO, LIDFA, MOBTL, RALYH, SANEL, SASA, SONME, TSPOR, TSGYO, PRKAB, TSKB, SISE, ULUFA
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TRECUHE00018 AGESA E 0,100 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAALKAW91D8 ALKA E 100,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAATLAS91Q9 ATLAS E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. TRECARF00032 CRFSA E 0,302 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. TRADOBUR91D3 DOBUR E 1.260,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAERBOS91G8 ERBOS E 21,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREFADE00012 FADE E 0,870 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREGDKM00012 GEDIK E 0,130 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. TREGZNM00027 GZNMI E 150,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRAHEKTS91E4 HEKTS E 300,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKAPLM91D7 KAPLM E 34,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRSTL91A6 KRSTL E 298,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. TRAKUTPO91F9 KUTPO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ LİDER FAKTORİNG A.Ş. TRELDFK00016 LIDFA E 2.988.399,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREMBTL00025 MOBTL E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRABISAS91B7 RALYH E 698,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRESNEL00011 SANEL E 5.016,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 SASA E 0,264 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. TRASONME91B5 SONME E 87,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. TRETRBZ00016 TSPOR E 5,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRETSGY00016 TSGYO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. TRASMENS91H3 PRKAB E 8,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 TSKB E 0,065 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE E 0,575 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. TREULFK00036 ULUFA E 27,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033834
BIST